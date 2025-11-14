ESPN: Леброн Джеймс не испытал проблем со здоровьем после тренировок с командой G-лиги

Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс провел тренировки с командой G-лиги «Саут-Бэй Лейкерс» 12 и 13 ноября и не ощутил негативных последствий после нагрузок, сообщили источники ESPN.

По словам источника, присутствовавшего на тренировках, занятия, в которых участвовал 40-летний американец, были «интенсивными».

Не исключено, что баскетболист, у которого ранее возникли проблемы с седалищным нервом, присоединится к основной команде в понедельник, 17 ноября.

Когда Джеймс снова выйдет на площадку в матче НБА, он установит новый рекорд по количеству сыгранных сезонов в лиге (23).