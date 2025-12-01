Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

1 декабря 2025, 06:37

ESPN: «Голден Стэйт» подпишет контракт с Сетом Карри до конца сезона-2025/26

Павел Лопатко

«Голден Стэйт» 1 декабря подпишет контракт с защитником Сетом Карри до конца сезона-2025/26, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

35-летний американец присоединился к «Уорриорз» в тренировочном лагере, но был отчислен прямо перед стартом сезона из-за финансовых ограничений клуба.

За «Голден Стэйт» играет брат Сета Карри — Стефен. В сезоне-2025/26 37-летний баскетболист сыграл в 16 матчах регулярного чемпионата НБА, набирал в среднем 27,9 очка, выполнял 3,7 подбора и 4 передачи.

Сет Карри в сезоне-2024/25 играл за «Шарлотт» — в 68 матчах регулярного чемпионата у него было в среднем 6,5 очка, 1,7 подбора и 0,9 передачи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Сет Карри
Стефен Карри
Читайте также
Аргентина — сборная без системы. И в этом ее главная сила
Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА в небе над Тульской областью за ночь
Алексей Батраков и Ирина Подшибякина сыграли свадьбу
СМИ сообщили о попадании Пашиняна в ловушку из-за дистанцирования от РФ
ЧМ-2026: 40-летний вратарь Кабо-Верде по прозвищу "Бабуля" стал героем и расплакался, статистика позора Испании, тренера Туниса рассчитали
Что произошло за ночь 17 июня. Главное
Популярное видео
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Оклахома» обыграла «Портленд», «Атланта» выиграла у «Филадельфии»

«Мемфис» переиграл «Сакраменто», у Иди 32 очка и 17 подборов
Новости
RSS RSS
Все новости