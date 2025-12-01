ESPN: «Голден Стэйт» подпишет контракт с Сетом Карри до конца сезона-2025/26

«Голден Стэйт» 1 декабря подпишет контракт с защитником Сетом Карри до конца сезона-2025/26, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

35-летний американец присоединился к «Уорриорз» в тренировочном лагере, но был отчислен прямо перед стартом сезона из-за финансовых ограничений клуба.

За «Голден Стэйт» играет брат Сета Карри — Стефен. В сезоне-2025/26 37-летний баскетболист сыграл в 16 матчах регулярного чемпионата НБА, набирал в среднем 27,9 очка, выполнял 3,7 подбора и 4 передачи.

Сет Карри в сезоне-2024/25 играл за «Шарлотт» — в 68 матчах регулярного чемпионата у него было в среднем 6,5 очка, 1,7 подбора и 0,9 передачи.