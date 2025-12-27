ESPN: форвард «Далласа» Дэвис пропустит несколько матчей из-за травмы

Форвард «Далласа» Энтони Дэвис получил легкое растяжение паховой мышцы и, вероятно, пропустит несколько матчей, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

32-летний американец травмировался за 8 минут 50 секунд до конца второй четверти в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт» (116:126). Прихрамывая, он направился на скамейку запасных, попросив замену.

В перерыве стало известно, что он не вернется в игру из-за спазмов в правой паховой области.

В сезоне-2025/26 Дэвис сыграл в 16 матчах регулярного чемпионата. Он набирал в среднем 20,5 очка, выполнял 20,5 очка и 10,9 передачи. Форвард проводил на паркете в среднем 29,9 минуты игрового времени. В текущем сезоне баскетболист пропустил уже 14 матчей из-за повреждений.