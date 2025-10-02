Баскетбол
Сегодня, 15:33

ESPN: «Филадельфия» подписала годичный контракт с защитником Граймсом

Павел Лопатко

«Филадельфия» подписала годичный контракт с защитником Квентином Граймсом, сообщает ESPN.

По данным источника, 25-летний американец принял квалификационное предложение на сумму 8,7 миллиона долларов США.

Сезон-2024/25 Граймс начинал в «Далласе» (47 матчей регулярного чемпионата НБА, 10,2 очка, 3,8 подбора и 2,1 передачи), затем перешел в «Филадельфию», где показал лучшую среднюю результативность в карьере (21,9 очка, 5,2 подбора и 4,5 передачи в 28 матчах).

Также баскетболист играл за «Детройт» и «Никс».

