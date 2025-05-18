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18 мая 2025, 15:00

ESPN: Браун завершал сезон с надорванным мениском

Камила Абдурахманова
корреспондент

28-летний американский баскетболист Джейлен Браун из «Бостон Селтикс» закончил сезон-2024/25 с частично разорванным мениском. На протяжении последнего месяца регулярного чемпионата и всего плей-офф он испытывал боль в колене, сообщает ESPN.

Джейлен Браун выступает за «Бостон» на позиции защитника. В прошлом сезоне он был признан самым ценным игроком (MVP) финала.

«Бостон» завершил борьбу за кубок, проиграв «Нью-Йорк Никс» со счетом 2-4 во втором раунде. В ходе этой серии Джейсон Тейтум, еще один ключевой игрок «Селтикс», получил разрыв ахиллова сухожилия.

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НБА
БК Бостон Селтикс
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