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ESPN анонсировал трейлер документального фильма о Майкле Джордане

19:06
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ESPN в своем Twitter опубликовал трейлер документального сериала о легенде «Чикаго» и сборной США Майкле Джордане. Лента будет состоять из 10 серий.

Выход сериала запланирован на июнь 2020 года. Название документальной картины — «Последний танец».

Джордан также выступал за «Вашингтон». Экс-баскетболист является двукратным Олимпийским чемпионом (1984, 1992).

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