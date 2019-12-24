ESPN анонсировал трейлер документального фильма о Майкле Джордане

ESPN в своем Twitter опубликовал трейлер документального сериала о легенде «Чикаго» и сборной США Майкле Джордане. Лента будет состоять из 10 серий.

Выход сериала запланирован на июнь 2020 года. Название документальной картины — «Последний танец».

Джордан также выступал за «Вашингтон». Экс-баскетболист является двукратным Олимпийским чемпионом (1984, 1992).