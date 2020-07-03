Еще девять игроков НБА сдали положительные тесты на коронавирус
3 июля 2020, 10:28
В НБА зафиксировали новые случаи заражения среди баскетболистов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
По информации источника, в период с 24 по 29 июня тесты на наличие инфекции сдали 344 игрока. Сообщается, что 9 из них оказались заражены коронавирусом.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса была обнаружена в «Клипперс». Клуб из Лос-Анджелеса закрыл тренировочный комплекс.
NBA: In tests of 344 players between June 24-29, nine more players have tested positive for the coronavirus.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2020
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...