Еще девять игроков НБА сдали положительные тесты на коронавирус

В НБА зафиксировали новые случаи заражения среди баскетболистов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, в период с 24 по 29 июня тесты на наличие инфекции сдали 344 игрока. Сообщается, что 9 из них оказались заражены коронавирусом.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса была обнаружена в «Клипперс». Клуб из Лос-Анджелеса закрыл тренировочный комплекс.