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Еще девять игроков НБА сдали положительные тесты на коронавирус

3 июля 2020, 10:28

В НБА зафиксировали новые случаи заражения среди баскетболистов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, в период с 24 по 29 июня тесты на наличие инфекции сдали 344 игрока. Сообщается, что 9 из них оказались заражены коронавирусом.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса была обнаружена в «Клипперс». Клуб из Лос-Анджелеса закрыл тренировочный комплекс.

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