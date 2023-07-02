Эрик Гордон продолжит карьеру в «Финиксе»

Защитник Эрик Гордон перейдет в «Финикс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

34-летний американец, являющийся свободным агентом, согласовал условия контракта с клубом. Условия соглашения не уточняются.

Гордон начал сезон-2022/23 в «Хьюстоне», в феврале 2023 года баскетболиста обменяли в «Мемфис».

В прошлом сезоне Гордон провел 69 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая 12,4 очка, а также делая 1,9 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру.