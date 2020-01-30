Энтони вышел на 17-е место в истории НБА по набранным очкам

«Портленд» обыграл «Хьюстон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 125:112. Форвард хозяев Кармело Энтони набрал 6 очков, всего на его счету в карьере 26073 балла. По этому показателю он вышел на 17-е место в истории лиги, опередив Кевина Гарнетта (26071).

Ближайшие цели для Энтони — Джон Хавличек (26395) и Пол Пирс (26397). Рекорд принадлежит Кариму Абдул-Джаббарру — 38 387 очков.

Кармело Энтони выступает в НБА с 2003 года. В середине ноября 2019 года 35-летний Энтони подписал контракт с «Портлендом» до конца сезона-2019/20. До этого американец практически полностью пропустил сезон-2018/19: