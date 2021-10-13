Энтони Паркер стал помощником генерального менеджера «Орландо»
Двукратный чемпион Евролиги Энтони Паркер вернулся в «Орландо» в качестве помощника генерального менеджера, сообщает Eurohoops.
46-летний Паркер провел предыдущие четыре сезона на посту генерального менеджера «Лейкленда» в G-лиге. При нем команда выиграла чемпионский титул в сезоне-2020/21.
До прихода в «Лейкленд» Паркер провел пять сезонов в качестве скаута в «Мэджик» (2012-2017). Перед этим он выступал в НБА за «Кливленд» и «Торонто».
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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