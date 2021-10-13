Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Энтони Паркер стал помощником генерального менеджера «Орландо»

13 октября, 19:05
Теги:

Двукратный чемпион Евролиги Энтони Паркер вернулся в «Орландо» в качестве помощника генерального менеджера, сообщает Eurohoops.

46-летний Паркер провел предыдущие четыре сезона на посту генерального менеджера «Лейкленда» в G-лиге. При нем команда выиграла чемпионский титул в сезоне-2020/21.

До прихода в «Лейкленд» Паркер провел пять сезонов в качестве скаута в «Мэджик» (2012-2017). Перед этим он выступал в НБА за «Кливленд» и «Торонто».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
0