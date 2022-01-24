Энтони Дэвис все еще не готов вернуться в состав «Лейкерс»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Фогель прокомментировал состояние форварда Энтони Дэвиса.

Дэвис перед игрой с «Майами» (107:113) имел статус «под вопросом». Калифорнийцы решили отложить возвращение баскетболиста на несколько дней.

«Он все ближе к возвращению, но пока не готов», — приводит слова главного тренера ESPN.

Дэвис не играет с 17 декабря, когда в матче с «Миннесотой» растянул связку левого колена. С тех пор он пропустил 17 матчей «Лейкерс».

В нынешнем сезоне 28-летний тяжелый форвард набирает 23,3 очка, 9,9 подбора, 2,9 передачи, 1,2 перехвата и 2,0 блок-шота в среднем за встречу.