Энтони Дэвис установил уникальное достижение

«Нью-Орлеан» в домашнем матче регулярного сезона НБА проиграл «Лейкерс» — 110:114. Мощный форвард «озерников» Энтони Дэвис набрал 41 очко.

Он установил уникальное достижение, набрав больше 40 очков в первом матче против своей бывшей команды. По 39 баллов в подобной ситуации записывали в свой актив: Кевин Дюрант (против «Оклахомы» в 2016-м), Стефон Марбери (против «Миннесоты» в 2000-м), Дэнни Эйндж (против «Селтика» в 1989-м).

Дэвис в среднем за матч набирает 26,1 очка (восьмой показатель в лиге), совершает 9 подборов и делает 3,6 передачи.

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей