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Энтони Дэвис установил личный антирекорд

11:48
Энтони Дэвис. Фото Instagram
Энтони Дэвис. Фото Instagram
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Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис установил карьерный антирекорд в 3-м матче финала Западной конференции плей-офф НБА против «Денвера» (106:114).

27-летний баскетболист провел на паркете 43 минуты и сделал 2 подбора. Это худший показатель в карьере игрока в матчах, в которых он играл 30 и более минут.

Следующий матч серии «Лейкерс» — «Денвер» состоится 25 сентября, начало — в 4.00 (мск). Счет в серии — 2-1 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

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