Энтони Дэвис рассказал о своем состоянии после полученного повреждения в матче с «Майами»

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о своем состоянии после пятого матча финальной серии НБА против «Майами» (108:111). Игрок покинул паркет в конце 1-й четверти, однако позднее вернулся в игру.

— В день шестого матча я буду в порядке, — приводит USA Today слова Дэвиса. — Все прошло, теперь я в нормальном состоянии. Я старался продолжать двигаться и не садиться, выпускать адреналин. Я мог продолжать матч.

Счет в серии «Лейкерс» — «Майами» — 3:2. Шестой матч финала состоится в понедельник, 12 октября, начало — в 2.30 (мск).