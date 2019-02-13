Энтони Дэвис: "Никто не был заинтересован в этой игре"

Форвард "Нью-Орлеана" Энтони Дэвис раскритиковал команду после матча регулярного чемпионата НБА с "Орландо" (88:118). По его словам, соперник просто был лучше настроен.

– Мы провалились, – цитирует ESPN Дэвиса. – Никто не был заинтересован в этой игре, как показалось. Очевидно, что я сам не смог реализовать много простых бросков, с которыми легко обычно справляюсь. Особенно в начале игры. Противник вышел на игру более заряженным. Они играли так, словно сражаются за что-то. Это было заметно.