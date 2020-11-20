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Энтони Дэвис намерен остаться в «Лейкерс»

19:43
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Форвард Энтони Дэвис намерен остаться в «Лейкерс». Однако он не подпишет продление контракта сразу после открытия рынка свободных агентов в пятницу, сообщает ESPN.

Один из вариантов — 3-летний контракт на 106 миллионов долларов с опцией игрока на сезон-2022/23. Такой вариант позволит 27-летнему форварду выйти из соглашения параллельно с лидером команды Леброном Джеймсом.

Показатели Дэвиса в сезоне-19/20 составили 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота в среднем за матч.

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