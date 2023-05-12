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Сегодня, 05:27

Энтони Дэвис может сыграть в шестом матче с «Голден Стэйт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис может сыграть в шестом второго раунда плей-офф НБА против «Голден Стэйт», сообщает Bleacher Report.

30-летний американец получил травму головы в пятом матче, когда в его голову локтем влетел центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни. Игроку удалось избежать сотрясения мозга и сейчас чувствует себя гораздо лучше.

Шестой матч в серии состоится на паркете «Лейкерс» 12 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Энтони Дэвис
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