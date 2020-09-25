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Энтони Дэвис может пропустить пятый матч против «Денвера» из-за травмы

08:36
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Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис может пропустить пятый матч финала Западной конференции против «Денвера», сообщил главный тренер «озерников» Фрэнк Вогель.

Игрок получил травму в четвертом матче серии против «Денвера» (114: 108, счет в серии — 3-1), в котором набрал 34 очка и 5 подборов. По словам Вогеля, участие Дэвиса в следующей встрече под вопросом. Решение о его выходе на паркет будет приниматься после обследования и оценки состояния игрока.

Следующий матч серии «Лейкерс» — «Денвер» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало — в 4.00 (мск).

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