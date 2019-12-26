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Энес Кантер: «Свободу всем»

02:53
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Центровой «Бостона» Энес Кантер прибыл на матч регулярного чемпионата НБА против «Торонто» в футболке с надписью «Свободу всем». Ранее у турецкого игрока были проблемы с посещением игр за пределами США из-за отношений с турецким правительством, которое аннулировало его паспорт.

В начале этого года прокуратура Турции подозревала баскетболиста в участии в вооруженной террористической организации и хотела экстрадировать его на родину для расследования.

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