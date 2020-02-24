Эмоциональная речь супруги про Коби Брайанта

Ванесса Брайант, жена бывшего баскетболиста Коби Брайанта, выступила на церемонии прощания с пятикратным чемпионом НБА. Брайант и его дочь Джанна погибли в результате крушения вертолета 26 января.

Ванесса сказала, что мир видел Коби знаменитостью и легендой баскетбола, но для нее он был лучшим другом и защитником. Она описала его как любящего мужа и хорошего отца с добрым сердцем, который был «самым ценным игроком для дочек».

Они вместе с мужем любили смотреть романтические фильмы, планировали путешествие по всему миру и мечтали о том, как в будущем станут «крутыми дедушкой и бабушкой».