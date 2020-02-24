Эмоциональная речь супруги про Коби Брайанта
22:43
Ванесса Брайант, жена бывшего баскетболиста Коби Брайанта, выступила на церемонии прощания с пятикратным чемпионом НБА. Брайант и его дочь Джанна погибли в результате крушения вертолета 26 января.
Ванесса сказала, что мир видел Коби знаменитостью и легендой баскетбола, но для нее он был лучшим другом и защитником. Она описала его как любящего мужа и хорошего отца с добрым сердцем, который был «самым ценным игроком для дочек».
Они вместе с мужем любили смотреть романтические фильмы, планировали путешествие по всему миру и мечтали о том, как в будущем станут «крутыми дедушкой и бабушкой».
«He was my everything.»— NBA TV (@NBATV) February 24, 2020
Vanessa Bryant remembers Kobe at the Celebration of Life. pic.twitter.com/vHb9xP0qmm