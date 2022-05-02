Эмбиид сможет сыграть в третьем матче серии с «Майами»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид сможет принять участие в четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Майами», сообщает ESPN.

По сведениям источника, 28-летний камерунец будет готов к третьему или четвертому матчу серии. Ранее центровой получил перелом глазницы и сотрясение мозга в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА против «Торонто» (132:97).

«Филадельфия» выиграла серию у «Торонто» со счетом 4-2. Во втором раунде команда сыграет с «Майами», первый матч пройдет 3 мая (начало — в 2.30 мск)