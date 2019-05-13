06:35 | Баскетбол — НБА

Эмбиид расплакался на плече у Газоля после вылета "Филадельфии". Эмоциональное видео

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"Торонто" обыграл "Филадельфию" (92:90) в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НБА и пробился в полуфинал. Центровой гостей Джоэл Эмбиид эмоционально отреагировал на вылет своей команды.

Общаясь после игры с центровым соперников Марком Газолем, Эмбиид расплакался и облокотился на его плечо.

Напомним, победу хозяевам принес бросок Кавая Леонарда вместе с финальной сиреной.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/nba/

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