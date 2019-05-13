Эмбиид расплакался на плече у Газоля после вылета "Филадельфии". Эмоциональное видео

"Торонто" обыграл "Филадельфию" (92:90) в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НБА и пробился в полуфинал. Центровой гостей Джоэл Эмбиид эмоционально отреагировал на вылет своей команды.
Nothing but respect after a 7-game series. 👏👏👏@JoelEmbiid x @MarcGasol pic.twitter.com/PyeiuET278– NBA on TNT (@NBAonTNT) 13 мая 2019 г.
Общаясь после игры с центровым соперников Марком Газолем, Эмбиид расплакался и облокотился на его плечо.
Напомним, победу хозяевам принес бросок Кавая Леонарда вместе с финальной сиреной.
KAWHI. GAME 7. FOR THE WIN. pic.twitter.com/MH9CBjQ2uK– SportsCenter (@SportsCenter) 13 мая 2019 г.
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