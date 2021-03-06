Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Эмбиид пожертвует выручку с Матча звезд НБА приютам для бездомных

20:30

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пожертвует 100 тысяч долларов, которые получит за участие в Матче звезд НБА, трем приютам для бездомных в Филадельфии, сообщает Bleacher Report.

Эмбиид сыграет в Матче звезд четвертый раз. В этом году 26-летний центровой выйдет в стартовой пятерке и сыграет за команду Дюранта.

В нынешнем сезоне камерунец набирает 30,2 очка, делает 11,6 подбора и 3,3 передачи за игру.

Матч звезд пройдет в Атланте в ночь с 7 на 8 марта.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/BleacherReport/status/1368249497734713346

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир