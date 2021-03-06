Эмбиид пожертвует выручку с Матча звезд НБА приютам для бездомных
20:30
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пожертвует 100 тысяч долларов, которые получит за участие в Матче звезд НБА, трем приютам для бездомных в Филадельфии, сообщает Bleacher Report.
Эмбиид сыграет в Матче звезд четвертый раз. В этом году 26-летний центровой выйдет в стартовой пятерке и сыграет за команду Дюранта.
В нынешнем сезоне камерунец набирает 30,2 очка, делает 11,6 подбора и 3,3 передачи за игру.
Матч звезд пройдет в Атланте в ночь с 7 на 8 марта.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/BleacherReport/status/1368249497734713346
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