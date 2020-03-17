Эмбиид опубликовал забавное фото в свой день рождения

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид опубликовал забавное фото в своем Twitter в честь дня рождения. Ему исполнилось 26 лет.

Blessed to see another year but damn I'm getting old... I wish it could've been in different circumstances but all we can do is Pray and take the necessary measures to protect ourselves and others. Also TRUST THE PROCESS #26 pic.twitter.com/JIvi0bJw6A — Joel «Do a 180» Embiid??? (@JoelEmbiid) March 17, 2020

— Благодарен за еще один год, но, черт возьми, я старею, — написал центровой. — Я хотел бы, чтобы это было в других обстоятельствах, но все, что мы можем сделать, это молиться и принимать необходимые меры, чтобы защитить себя и других. Также доверяйте процессу.

Процесс — прозвище Эмбиида. Ранее сезон НБА был приостановлен на неопределенное время из-за коронавируса.