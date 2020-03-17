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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Эмбиид опубликовал забавное фото в свой день рождения

06:37
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид опубликовал забавное фото в своем Twitter в честь дня рождения. Ему исполнилось 26 лет.

— Благодарен за еще один год, но, черт возьми, я старею, — написал центровой. — Я хотел бы, чтобы это было в других обстоятельствах, но все, что мы можем сделать, это молиться и принимать необходимые меры, чтобы защитить себя и других. Также доверяйте процессу.

Процесс — прозвище Эмбиида. Ранее сезон НБА был приостановлен на неопределенное время из-за коронавируса.

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