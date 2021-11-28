Эмбиид о перенесенном коронавирусе: «Думал, я не выживу»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рассказал о том, как перенес коронавирус.
«Было тяжело. Я реально думал, что не выживу. Мне пришлось тяжело, я рад, что сижу здесь, с вами. Рад, что справился и теперь я снова здесь, занимаюсь своим любимым делом», — рассказал Эмбиид на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты» (120:121 2ОТ).
«I really thought I wasn't going to make it. It was that bad.» ?— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) November 28, 2021
Joel Embiid's bout with COVID-19 was worse than he ever imagined. pic.twitter.com/JE3zK0PElT
Матч против «Миннесоты» стал для 27-летнего камерунца первым после болезни, баскетболист набрал 42 очка и сделал 14 подборов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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