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Эмбиид о перенесенном коронавирусе: «Думал, я не выживу»

08:58
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рассказал о том, как перенес коронавирус.

«Было тяжело. Я реально думал, что не выживу. Мне пришлось тяжело, я рад, что сижу здесь, с вами. Рад, что справился и теперь я снова здесь, занимаюсь своим любимым делом», — рассказал Эмбиид на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты» (120:121 2ОТ).

Матч против «Миннесоты» стал для 27-летнего камерунца первым после болезни, баскетболист набрал 42 очка и сделал 14 подборов.

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Иван Торопцев все материалы автора
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