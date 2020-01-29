Эмбиид, набирая 24-е очко, крикнул «Коби!»
08:40
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт», набирая 24-е очко, прокричал «Коби!» в честь погибшего баскетболиста Коби Брайанта. Под номером 24 он выступал большую часть карьеры в НБА.
Эмбиид вышел на площадку в майке с номером 24 и набрал 24 очка.
Коби Брайант погиб в возрасте 41 года в результате крушения вертолета 26 января.
Joel Embiid wore No. 24 for Kobe tonight and scored 24 points.— Bleacher Report (@BleacherReport) January 29, 2020
On the Mamba's patented fadeaway to hit 24 points, Embiid says he yelled «Kobe!» pic.twitter.com/d3ttEbB9YU