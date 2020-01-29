Эмбиид, набирая 24-е очко, крикнул «Коби!»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт», набирая 24-е очко, прокричал «Коби!» в честь погибшего баскетболиста Коби Брайанта. Под номером 24 он выступал большую часть карьеры в НБА.

Эмбиид вышел на площадку в майке с номером 24 и набрал 24 очка.

Коби Брайант погиб в возрасте 41 года в результате крушения вертолета 26 января.