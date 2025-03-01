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1 марта 2025, 08:50

Эмбиид из-за травмы колена пропустит остаток сезона НБА

Алина Савинова

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид выбыл из-за травмы колена до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Как отмечают «Сиксерс», после обследования и консультаций с рядом специалистов стало ясно, что баскетболист не сможет продолжить выступления. Ему нужно сосредоточиться на восстановлении, которое будет длительным. Клуб все еще определяется с дальнейшим оптимальным планом лечения игрока.

В нынешнем чемпионате НБА 30-летний Эмбиид набирал в среднем 23,8 очка, 8,2 подбора и 4,5 передачи. В прошлом сезоне баскетболист провел только 39 матчей из 82 из-за разрыва мениска.

Эмбиид был признан MVP сезона-2022/23. Он выступает за «Филадельфию» с 2014 года.

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Баскетбол
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Джоэл Эмбиид
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