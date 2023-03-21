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Сегодня, 00:54

Эмбиид и Сабонис признаны игроками недели в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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НБА на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшей недели в регулярном чемпионате.

В Западной конференции самым ценным игроком недели стал форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис. «Кингз» одержали три победы в четырех матчах, а средняя результативность игрока составила 22,8 очка, 16,0 подбора и 10,0 передачи.

В Восточной конференции награду получил центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. Его команда одержала три победы. Средние показатели игрока — 35,0 очка, 12,7 подбора и 3,3 блока.

БК Сакраменто Кингз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Домантас Сабонис
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