Эмбиид эмоционально отреагировал на признание MVP НБА

«Филадельфия» опубликовала реакцию центрового Джоэла Эмбиида на признание самым ценным игроком сезона в НБА. 29-летний камерунец не смог сдержать слез после объявления.

Эмбиид обошел в голосовании центрового «Денвера» Николу Йокича и форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Он стал пятым игроком в истории «Филадельфии», который получил самую престижную индивидуальную награду.

В этом сезоне Эмбиид сыграл в 66 матчах, набирая в среднем по 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.