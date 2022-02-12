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Эмбиид: «Я счастлив, что мне больше не придется отвечать на вопросы про Симмонса»

Эмбиид доволен, что ему не придется отвечать на вопросы про Симмонса после обмена игрока в «Бруклин»
Иван Торопцев
Корреспондент

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прокомментировал обмен разыгрывающего Бена Симмонса в «Бруклин».

«Счастлив, что больше не придется отвечать на вопросы на эту тему. Это хорошо не только для меня, но и для моих одноклубников, для всей организации. На протяжении всего сезона эта ситуация очень мешала, я рад, что теперь мы можем двигаться дальше. Я желаю всем всего наилучшего, но я сосредоточен на победах с «Филадельфией» и завоевании чемпионского титула», — сказал в интервью ESPN Эмбиид.

10 февраля «Филадельфия» обменяла Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда на Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа.

Бен Симмонс ни разу не выходил на площадку в сезоне-2021/22, 25-летний австралиец отказывался выступать за «Филадельфию».

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/33271303/joel-embiid-happy-philadelphia-76ers-moving-ben-simmons
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