Элвин Джентри: "К Дэвису нет никакой враждебности"

Главный тренер "Нью-Орлеана" Элвин Джентри отметил, что у него хорошие отношения с форвардом Энтони Дэвисом. Ранее игрок выразил недовольство тем, что не играет в четвертой четверти.

– Он в порядке, – цитирует ESPN Джентри. – Совсем не разочарован. Мы действуем вполне прозрачно. Вместе садимся за стол и обсуждаем все, все оговариваем. Пытаемся сделать как можно лучше для команды. Он понимает, что к нему нет никакой враждебности. Очевидно, что ему хочется играть. Но мы должны делать так, как будет лучше для нас.