Эл Хорфорд больше не сыграет в этом сезоне

«Оклахома-Сити» не будет задействовать центрового Эла Хорфорда до конца сезона, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Тандер» не смогли обменять Хорфорда перед дедлайном. «Оклахома-Сити» уделяет особое внимание развитию молодых игроков, поэтому решила не предоставлять игровую практику 34-летнему центровому.

Генеральный менеджер Сэм Прести пообещал работать с Хорфордом и его агентом, чтобы обменять игрока после окончания сезона.

У Хорфорда еще осталось два года по контракту с зарплатой 53 миллиона долларов. Хорфорд провел 28 игр в этом сезоне и набирал в среднем 14,2 очка и 6,7 подбора за игру.