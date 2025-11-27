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27 ноября 2025, 16:57

Экс-тренер НБА Стэн ван Ганди назвал Николу Йокича лучшим игроком в истории НБА

Руслан Минаев

Бывший тренер клубов НБА Стэн ван Ганди считает, что центровой «Денвера» Никола Йокич заслуживает звания лучшего игрока в истории НБА.

«Знаешь, я думаю, он, возможно, лучший игрок в истории НБА. Вот в чем суть. Мой сын постоянно об этом говорит — он больше увлекается бейсболом, но я улавливаю его мысль: мы сравниваем игроков по тому, насколько успешно они выступали в свою эпоху. Но... но эволюция спортсменов такова, что мы, вероятно, можем утверждать: двадцать лучших баскетболистов в истории, скорее всего, играли в последние 20 лет», — сказал ван Ганди в эфире подкаста The Zach Lowe Show.

Йокич играет в НБА с 2015 году. За это время 30-летний серб стал чемпионом НБА в составе «Наггетс», также он был признан лучшим игроком финала НБА-2023. Йокич трижды признавался самым ценным игроком сезона, а также пять раз попадал в первую пятерку по итогам регулярного чемпионата. Помимо этого, он семь раз участвовал в Матче всех звезд НБА.

В североамериканской лиге серб провел 762 матча, в среднем набирая 21,9 очка, 11,0 подбора и 7,3 передачи.

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Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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