Экс-тренер «Хьюстона»: «Люблю Евролигу больше НБА»

Бывший ассистент главного тренера «Хьюстона» Ирвинг Роланд сравнил НБА и Евролигу.

— Как тренер честно признаюсь: я люблю Евролигу больше НБА, — цитирует Роланда News.ru. — Мне нравится работа в команде, я люблю игры по правилам, мне нравится, когда играют вежливо, когда делятся мячом и не позорят баскетбол. НБА — история не об этом. НБА — это шоу, невидимые игроки, зарабатывание денег, увеличение дохода. Вот что такое НБА. Если ты действительно хороший игрок, ты будешь играть в Лиге, а если ты умеешь создавать шоу, то ты станешь настоящей звездой, потому что в этом — суть НБА. А баскетбол — это история про командную игру, где вы друг за друга заступаетесь, помогаете, где вы являетесь семьей и помогаете друг другу расти. НБА — не про это. Если в команде есть два качественных игрока, которые будут чувствовать себя увереннее и сильнее остальных, если они могут креативить, то игра будет строиться только вокруг них. Большинство людей, которые смотрят НБА, любят не баскетбол, они любят шоу, которое НБА производит. А Евролига в целом показывает настоящий баскетбол. Но надо признать, что в НБА — самое лучшее шоу.