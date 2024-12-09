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Сегодня, 08:24

Экс-тренер «Денвера» Карл восхищен игрой Йокича в этом сезоне НБА

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Денвера» Джордж Карл прокомментировал игру центрового «Наггетс» Николы Йокича в этом сезоне.

В последних четырех матчах НБА серб в среднем набирает 42,2 очка, включая 56 очков в матче с «Вашингтоном» (113:122).

«То, что «Наггетс» делают с Йокичем в его прайме, должно быть нарушением правил лиги», — написал Карл в соцсети X.

В этом сезоне Йокич в среднем набирает 32,3 очка, 13,6 подбора и 10,2 передачи за 37 минут на площадке.

НБА
БК Денвер Наггетс
Джордж Карл
Никола Йокич
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