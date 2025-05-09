Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

9 мая, 11:36

Экс-тренер «Денвера» Карл раскритиковал НБА: «Мы перешли от спорта к шоу»

Руслан Минаев

Бывший главный тренер «Денвера» Джордж Карл заявил, что НБА перешла от конкурентного спорта к развлекательному шоу.

«Меня тревожит ситуация в лиге. Слишком большие деньги вовлечены. Мы перешли от конкурентного спорта к развлекательному шоу. Баскетбол создавался не для миллионеров. Это была игра для детей, чтобы учиться взаимодействию, соревновательному духу и командной работе. Сейчас суть игры размывается из-за наплыва шоуменов», — цитирует тренера The Athletic.

Леброн Джеймс и&nbsp;Лука Дончич.Время Леброна уходит: «Лейкерс» с ним и Дончичем сенсационно рано вылетели. Джеймс думает о завершении карьеры

73-летний американец ранее тренировал «Голден Стэйт», «Кливленд», «Сиэтл», «Милуоки», «Денвер» и «Сакраменто», который был его последним клубом в НБА (сезоне-2015/16).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
Джордж Карл
Читайте также
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
WSJ сообщила о планах министра армии США встретиться с представителями РФ
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
В США указали на осведомленность Запада о коррупционных схемах на Украине
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Электросталец

    да еще и рекорды бить хотят, поди, сотку Чемберлена

    10.05.2025

  • Berkut-7

    ТАк в СШа из ВСЕГО делают шоу, это американский менталитет , так почему из баскетбола нельзя ?

    09.05.2025

  • Angeldust

    Он прав - понтоделам и шоуменам платят огромные деньги и под них же меняют - пока неофициально - правила. Судьи сквозь пальцы смотрят на тройные и четверные шаги, а защите свистят малейшие касания. Все для того, чтобы в каждой команде был такой шоумен, а то и два или три, кто собирается за матч 25 очков.

    09.05.2025

    • «Миннесота» сравняла счет в серии с «Голден Стэйт»

    «Майами» хочет заполучить Дюранта

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости