Экс-тренер «Денвера» Карл раскритиковал НБА: «Мы перешли от спорта к шоу»

Бывший главный тренер «Денвера» Джордж Карл заявил, что НБА перешла от конкурентного спорта к развлекательному шоу.

«Меня тревожит ситуация в лиге. Слишком большие деньги вовлечены. Мы перешли от конкурентного спорта к развлекательному шоу. Баскетбол создавался не для миллионеров. Это была игра для детей, чтобы учиться взаимодействию, соревновательному духу и командной работе. Сейчас суть игры размывается из-за наплыва шоуменов», — цитирует тренера The Athletic.

73-летний американец ранее тренировал «Голден Стэйт», «Кливленд», «Сиэтл», «Милуоки», «Денвер» и «Сакраменто», который был его последним клубом в НБА (сезоне-2015/16).