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Сегодня, 20:28

Инсайдер Воджнаровски: Вогель станет главным тренером «Финикса»

Руслан Минаев
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Фрэнк Вогель станет новым главным тренером «Финикса», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По его информации, стороны обсуждают 5-летний контракт на 31 миллион долларов.

Ранее Вогель был среди основных кандидатов на пост главного тренера «Филадельфии». Посзже «Сиксерс» назначили на должность экс-наставника «Торонто» Ника Нерса.

Бывший главный тренер «Финикса» Монти Уильямс был уволен после поражения во втором раунде плей-офф от «Денвера». Наставник заключил 6-летний контракт с «Детройтом» на сумму 78 миллионов долларов.

Последним клубом Вогеля были «Лейкерс», с которым тренер становился чемпионом НБА в 2020 году. Два года спустя специалист был уволен.

баскетбол
НБА
БК Финикс Санс
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