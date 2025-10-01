Экс-игрок НБА Мотен умер в возрасте 53 лет

Бывший игрок «Ванкувера» и «Вашингтона» Лоуренс Мотен скончался в возрасте 53 лет, сообщает пресс-служба НБА.

Спортсмен был найден мертвым у себя дома в Вашингтоне. Причина смерти не уточняется. У Мотена остались жена и две дочери.

Мотен был выбран «Ванкувером» на драфте НБА 1995 года под общим 36-м номером. За канадскую команду он отыграл два сезона, после чего провел 8 матчей за «Вашингтон» в сезоне-1997/98.

По окончании карьеры Мотен занимался тренерской деятельностью.