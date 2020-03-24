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Экс-игрок НБА Коллинз сообщил, что у него диагностировали коронавирус

20:59
Джейсон Коллинз. Фото New York Post.
Джейсон Коллинз. Фото New York Post.
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41-летний экс-баскетболист Джейсон Коллинз сдал положительный текст на коронавирус. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По версии спортсмена, он мог подхватить болезнь по пути в Нью-Йорк на матч «Бруклина». Первые симптомы он ощутил 11 марта.

Коллинз выступал на позиции центрового за «Нью-Джерси», «Мемфис», «Миннесоту», «Атланту», «Бостон», «Вашингтон» и «Бруклин».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 407 485 человек. Умерших — 18 227, выздоровевших — 104 234. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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