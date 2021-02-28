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Экс-игрок НБА Байрон Дэвис поддержал Леброна и назвал Златана тупым

18:51

Бывший игрок НБА Байрон Дэвис поддержал форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в его конфликте с футболистом «Милана» Златаном Ибрагимовичем. Шведский форвард раскритиковал Джеймса за его политические высказвания и посоветовал «делать то, в чем он хорош». Леброн резко ответил оппоненту.

«Златан, держи свою задницу подальше от Лос-Анджелеса. «Гэлакси» все равно отстой. А ты тупой как пробка», — написал Дэйвис в Twitter ретвитом к речи Леброна.

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