Экс-игрок НБА Байрон Дэвис поддержал Леброна и назвал Златана тупым

Бывший игрок НБА Байрон Дэвис поддержал форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в его конфликте с футболистом «Милана» Златаном Ибрагимовичем. Шведский форвард раскритиковал Джеймса за его политические высказвания и посоветовал «делать то, в чем он хорош». Леброн резко ответил оппоненту.

«Златан, держи свою задницу подальше от Лос-Анджелеса. «Гэлакси» все равно отстой. А ты тупой как пробка», — написал Дэйвис в Twitter ретвитом к речи Леброна.