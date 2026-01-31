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31 января, 07:41

Егор Дёмин впервые оформил дабл-дабл в НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Егор Демин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин оформил первый дабл-дабл в карьере в НБА.

31 января «Бруклин» на выезде играет с «Ютой». В конце четвертой четверти 19-летний россиянин сделал десятый подбор и впервые преодолел отметку в 10+ подборов в НБА. Также на его счету 21 очко.

«Бруклин» выбрал Дёмина под восьмым номером драфта НБА-2025. До матча с «Ютой» россиянин провел 40 игр в этом сезоне со статистикой 10,4 очка, 3 подбора и 3,4 передачи в среднем за матч.

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НБА
БК Бруклин Нетс
БК Юта Джаз
Егор Дёмин
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