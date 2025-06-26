Егор Демин стал самым высоко задрафтованным россиянином в истории НБА

Российский защитник Егор Демин был выбран «Бруклином» под общим 8-м номером на драфте НБА 2025 года и стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

Ранее наивысшее место для российских игроков на драфте НБА было 12-е — в 2005 году «Клипперс» выбрали форварда Ярослава Королева. За карьеру он сыграл 34 матча в североамериканской лиге, набирая в среднем по 1,1 очка.

19-летний Демин в сезоне-2024/25 сыграл за университет имени Бригама 33 матча, набирая в среднем по 10,6 очка, 0,3 подбора и 5,5 передачи.

Церемония драфта НБА в этом году проходит в «Барклайс-Центре» в Бруклине. Первый раунд состоится в ночь с 25 на 26 июня по московскому времени.