Демин — о выступлении в Летней лиге НБА: «Было весело»

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин рассказал о своих впечатлениях от выступления в Летней лиге НБА.

«Было весело. Действительно весело. Здорово иметь возможность провести время с ребятами, увидеть некоторых баскетболистов, против которых я играл в NCAA. Вся эта обстановка мне очень понравилась», — сказал Демин в видео на YouTube-канале «Нетс».

«Бруклин» выбрал 19-летнего Демина на драфте НБА 2025 года под 8-м номером.

В сезоне-2024/25 Демин выступал за Университет Бригама Янга в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Он сыграл в 33 матчах, набирая в среднем по 10,6 очка, делая 3,9 подбора и 5,5 передачи.