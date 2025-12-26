Егор Дёмин отправил два грузовика экипировки в спортивные школы

Новый амбассадор букмекерской компании FONBET в первый же день сотрудничества организовал масштабную социальную акцию. В рамках благотворительной программы ДоброFON для молодежных команд баскетбольного центра «Тринта» и школы «Динамо» были закуплены и переданы 100 комплектов спортивной экипировки.

Накануне, 25 декабря, FONBET анонсировал начало партнерства с Егором Дёминым — новой надеждой российского баскетбола. Одной из ключевых причин соглашения сам спортсмен назвал возможность участия в социальных и благотворительных проектах ДоброFON. «Для меня очень важно делиться тем, что у меня есть. Для людей это часто значит больше, чем нам кажется», — отметил Дёмин.

Свои слова он сразу подкрепил делом. В рамках первой совместной акции двум спортивным школам была доставлена экипировка на двух брендированных грузовиках. Помимо 100 комплектов игровой формы, включающей майки и шорты, спортсмены получили рюкзаки, баскетбольные мячи и более 70 пар профессиональных кроссовок Li Ning.

«Когда мы договаривались о сотрудничестве, Егор искренне говорил о желании помогать и вдохновлять. То, что первая акция состоялась буквально на следующий день после анонса, — лучшее доказательство его серьезных намерений. Для нас это важный сигнал: партнерство с Дёминым — это не просто реклама, а реальные дела», — прокомментировали в FONBET.

Ранее было объявлено, что до конца текущего сезона НБА запланирована реализация нескольких проектов, приуроченных к спортивным достижениям Егора Дёмина.