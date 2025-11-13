Баскетбол
Сегодня, 03:09

Дёмин — о своем прогрессе в НБА: «Все приходит с опытом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин объяснил, почему прибавил за последние три матча в регулярном чемпионате НБА.

«Все приходит с опытом... Это важная часть моего перехода на этот уровень, просто привыкаю к тем вещам, с которыми я раньше не сталкивался в пик-н-ролле. Физическая составляющая, разные варианты покрытия, давление», — приводит ClutchPoints слова Дёмина.

В этом сезоне 19-летний Дёмин сыграл в 10 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 7,1 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи.

