Егор Амосов объяснил, почему решил сменить «Самару» на «Реал»

Защитник сборной России Егор Амосов в интервью «СЭ» прокомментировал свой переход в «Реал», с которым он заключил контракт по схеме «1+1».

— Ваш контракт с «Самарой» действовал еще два года? Легко ли шли переговоры?

— Немного не так. В марте 2025-го я переподписал контракт [c новым юридическим лицом самарского клуба] на три месяца. Так что в конце сезона стал свободным агентом.

— Могли бы объяснить, почему решили уйти из «Самары»?

— Просто хотел поменять обстановку. Уже три года был в основе «Самары», хотелось чего-то нового.

— Недавно у нас вышло большое интервью с Романом Семерниновым. Наставник сборной U-20 очень комплиментарно высказывался о вас и даже сравнил с Лукой Дончичем. Как относитесь к такому?

— Спокойно. Не могу предугадывать, как сложится моя карьера. Надо оправдывать авансы, много тренироваться и показывать результат. Что касается Дончича, то в моем возрасте Лука уже выигрывал Евролигу, я только еду покорять Мадрид.

— Также тренер советовал вам еще на сезон остаться в «Самаре».

— Если честно, то не помню такого разговора при личной встрече. Он не знал, что я планирую перейти в «Реал». Никто не знал. Держал это в секрете, чтобы все шло своим чередом.

— Если все карты сойдутся, то в основном вы будете играть за молодежную команду «Реала»?

— Предсезонку предполагается проходить с основной командой. А основные минуты получать в командах U-22 и U-18. Турнир команд U-22 — это аналог молодежной Единой лиги.

— Есть понимание уровня испанской молодежки?

— Нет, буду знакомиться с ним по ходу. Партнеры по команде? Этим голову не забивал. Насколько я знаю, состав серьезно обновился. По прибытии буду со всеми знакомиться.