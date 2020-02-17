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Его Воздушество. Майклу Джордану — 57

09:59
Майкл Джордан.
Майкл Джордан.
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Сегодня исполняется 57 лет знаменитому американскому баскетболисту Майклу Джордану.

В период карьеры игрока выступал за «Чикаго» и «Вашингтон» в НБА. Шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион. Шестикратный MVP финала НБА. Пять раз признавался MVP регулярного чемпионата. Также он выступал в бейсболе за «Бирмингем Баронс» и «Скоттсдейл Скорпионз» во время паузы в баскетбольной карьере.

14 раз участвовал в матче всех звезд НБА. Трижды признавался его лучшим игроком. Во время игровой карьеры получил прозвище «Его Воздушество». Многие считают его лучшим баскетболистом в истории этого вида спорта.

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