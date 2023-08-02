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Сегодня, 01:26

Эдвардс в новом сезоне будет играть нод номером 5

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс объявил о смене игрового номера — теперь он будет выступать под 5-м номером. Ранее ему принадлежала майка с номером 1.

«Я всегда играл под 5-м номером, в школе, в университете. Я всегда хотел этот номер и пытался заполучить его, когда был выбран на драфте, но не смог, потому что он был занят. В этом году появилась возможность взять этот номер, и я сделал это», — приводит инсайдер Шэмс Чарания слова Эдвардса.

В прошлом сезоне 21-летний американец сыграл в 81 матче, набирая в срнеднем 24,4 очка, 5,9 подборв и 4,5 пердачи.

НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
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