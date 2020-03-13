Эдриан Войнаровски: «Многие игроки «Юты» разочарованы в Руди Гобере. Он вел себя безответственно»

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал о том, что баскетболисты «Юты» разочарованы в центровом команды Руди Гобере, у которого выявили коронавирус. Сообщается, что игрок вел себя безответственно по отношению к безопасности партнеров по команде.

— «Юте» повезло, что сейчас не нужно выступать, — цитирует Bleacher Report Войнаровски. — Команде предстоит много работы, нужно восстанавливать отношения. Многие игроки «Джаз» разочарованы в Гобере. Некоторые рассказывали мне на условиях анонимности, что Руди вел себя безответственно по отношению к другим в плане безопасности, прикасался к партнерам по команде и их вещам. Потом стало известно, что он и еще один игрок «Юты», Донован Митчелл, заразились вирусом.

В среду стало известно, что Гобер заражен коронавирусом. После этого руководство НБА приняло решение приостановить регулярный чемпионат-2019/20 как минимум на один месяц из-за пандемии коронавируса.