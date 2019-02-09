Джру Холидэй: "Дэвис любит баскетбол и всегда будет выкладываться по максимуму"

Защитник "Нью-Орлеана" Джру Холидэй поддержал одноклубника Энтони Дэвиса. Форвард был освистан болельщиками перед матчем с "Миннесотой" (122:117) из-за ранее озвученного желаний уйти и отказа продлевать контракт. А руководство "Пеликанс" даже рассматривало вариант с отстранением Дэвиса от стартового состава.

– У нас есть звездный игрок. Если он хочет играть, пусть играет, – цитирует ESPN Холидэя. – Это же его страсть. Энтони здесь, чтобы играть в баскетбол. Он дал понять, что не хочет продлевать контракт, но он все еще любит баскетбол. Я знаю, что он любит своих партнеров по команде и будет выкладываться изо всех сил. Если Энтони с нами, у нас больше шансов на победу. Мы в команде все его очень любим. Он будет показывать свой максимум всегда, выходя на площадку.